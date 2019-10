Reservisten sammeln für die Kriegsgräberfürsorge

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge baut und pflegt die Ruhestätten der deutschen Kriegstoten im Ausland, betreut deren Angehörige mit Grabnachforschungen und führt Gemeinschaftsfahrten zu den Kriegsgräberstätten durch. Ferner gedenkt und erinnert er an die Kriegstoten, besonders am Volkstrauertag. Die Arbeit des Volksbundes unterstützt seit Jahrzehnten die Reservisten-Kameradschaft (RK) Reinstetten, in dem sie die jährliche Haussammlung macht.

Der fleißigste Sammler ist Helmut Baier, der in den vergangenen Jahren rund 6500 Euro Einzelergebnis pro Jahr erreicht hat. Der Landesvorsitzende des Volksbundes und Minister für Justiz und Europa des Landes Baden Württemberg, Guido Wolf, zeichnete im Neuen Schloss in Stuttgart Helmut Baier für seine langjährigen Verdienste mit der Ehrennadel in Weißgold des Volksbundes aus. „Wenn es meine Gesundheit im fortgeschrittenen Alter von 77 Jahren erlaubt, sammle ich auch in diesem Jahr wieder und melde mich zum Pflegeeinsatz auf Kriegsgräberstätten in Frankreich an“, sagte Helmut Baier nach der Ehrung.