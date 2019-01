Reservisten erzielen Rekord bei Spenden

Bei der Jahresversammlung der Reservisten-Kameradschaft (RK) Reinstetten hat sich der Vorsitzende, Peter Kasper, erfreut gezeigt, dass nicht nur Mitglieder im Seniorenalter mit Ehefrau zur Feier kommen, sondern auch die jungen Reservisten mit Partnerin. Bei dieser aktiven, dynamischen Altersgruppe, so Peter Kasper, liege die Zukunft der RK.

Die Gruppe nimmt recht zahlreich an den dienstlichen Veranstaltungen des Reservistenverbands und der Bundeswehr teil. Reservisten ab 65 Jahren könne aus Haftungsgründen an solchen Veranstaltungen nicht mehr teilnehmen, auch wenn sich der eine oder andere noch körperlich fit fühle, wie es in einer Mitteilung heißt. Fit sein müssten die Kameraden beim Oberschwabenmarsch in Baindt, beim Ertinger Infantrietag und bei der Gefechtsausbildung in Stetten. Konzentration war gefordert beim Simultanschießen in Dornstadt genauso wie bei Wertungs- und Pokalschießen.

Die Kameraden 60-plus engagieren sich beim Pflegeeinsatz auf den Kriegsgräberstätten in der Champagne (Frankreich), beim Aufstellen des Mai- und des Christbaums, bei der Pflege des Soldatenfriedhofs Gutenzell und des Kriegerdenkmals Reinstetten. Auch bei Soldatenwallfahrten sind die Kameraden mit dabei sowie bei Jubiläumsfeiern von Soldatenkameradschaften. Großen Einsatz zeigten Alt und Jung, wenn es um die Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge geht. Bei dieser wurde das Rekordergebnis von 22 044 Euro an Spenden erzielt. Ebenfalls gestalten die Mitglieder den Volkstrauertag in Reinstetten, Hürbel, Gutenzell, Laubach und Ochsenhausen mit.

Der Beauftragte des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Oberstleutnant a.D., Christoph Schwarz, fand lobende Worte für das Engagement der Kameraden. Stellvertretend für die 35 Sammler und Mitwirkenden am Volkstrauertag ehrte Schwarz den Reservisten Armin Härle und überreichte ihm eine Ehrenurkunde. Abschließend zeigte Kasper eine Fotoserie, in der die Höhepunkte des vergangenen Jahres in Erinnerung gerufen wurden.