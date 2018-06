Rennradsport und DM sind Themen

Einen Themenabend zum Rennradsport in der Region sowie der anstehenden Nachwuchs-DM der Altersklassen U15, U17 und U19 am 17. Juni mit Start und Ziel in Reinstetten findet am Freitag, 1. Juni, statt. Beginn ist um 20 Uhr im Ringhotel Mohren in Ochsenhausen.

Ein Thema ist die Nachwuchsarbeit beim RSC Biberach, mit Moritz Bader und Erik Weggenmann sind auch Fahrer des DM-Ausrichters dabei. Der RSC-Vorsitzende Frank Reichel wird die DM-Strecke vorstellen. Ex-Profis wie Dominik Nerz aus Wangen (früherer Kapitän beim Rennstall Bora-Argon 18) und Patrick Gretsch (unter anderem Ag2r La Mondiale) berichten über ihre Karriere und wie sie dazu gekommen sind, Profi zu werden. Darüber hinaus referiert Sportmediziner Dr. Werner Bader aus Bad Waldsee über „Die Bedeutung der Regeneration im Radsport und im Alltag“. (feg)