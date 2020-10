Relative Zufriedenheit und banges Hoffen

In derzeitiger Konferenzform haben sich das Leitungsteam des Ochsenhauser Altenzentrums Goldbach und der Förderverein ausgetauscht. Seitens des Fördervereins gab es ein großes Lob für die Leistungen des Pflegepersonals. Bis zur Stunde keinen positiven Corona-Fall zu haben, bedeute, das Richtige getan zu haben, so der Vorsitzende Franz Baur.

Die Einrichtungsleitung Heike Kehrle erwähnte den „Eisgarten im Innenhof“ als gelungene, soziale Aktivität des Fördervereins an insgesamt fünf Nachmittagen. Ebenso sei die Beschaffung von vier Tischen und einem Gasgrill eine erhebliche Arbeitserleichterung mit einem sehr kommunikativen Effekt. Das sei nur möglich, so Baur, weil der Verein immer wieder Spenden erhalte. Dafür sage er Dank an die Spender aus allen Bevölkerungsschichten.

Helfen wollen, aber nicht können und dürfen, das sei ein höchst befremdlicher Zustand auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Hilfsangebote ablehnen zu müssen, sei beinahe unerträglich. Besonders schlimm sei die Isolierung über Monate hinweg, so die Einrichtungsleitung. So hoffen alle, dass die „Corona-Plage“ bald beendet sein möge.

Im Moment sei noch eine Form der Hilfe möglich. Einkaufen für einzelne Bewohner ohne Personenkontakt . Die Helfer erhalten an der Pforte einen privaten Einkaufszettel mit Geldbetrag. In den umliegenden Geschäften wird eingekauft und die volle Tüte wird an der Pforte abgeben. Für diese Form der Hilfe bittet der Förderkreis um Unterstützung. Pflegedienstleitung Stefanie Kienle unterstützt das Vorhaben. „Im Alltag sind letztlich die kleinen Dinge eine große Hilfe“, teilt der Förderverein mit.