Rekordergebnis der Kriegsgräberfürsorge

Die Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge hat in diesem Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Das berichtet die Reservisten-Kameradschaft Reinstetten. Der Vorsitzende der Kameradschaft Peter Kasper gab bei einer Feier im Adlersaal Hürbel die Ergebnisse der Sammlung bekannt: Insgesamt seien 22 504 Euro gesammelt worden. Damit falle das diesjährige Ergebnis um 460 Euro höher als im Vorjahr.

Laut Kasper verteile sich die Summe auf die einzelnen Orte wie folgt: In der Kernstadt Ochsenhausen mit Hattenburg seien 6814 Euro gespendet worden, in Reinstetten mit Wennedach, Laubach, Goppertshofen und Eichen 3745 Euro, in Mittelbuch mit Bebenhaus 1681 Euro, in Hürbel mit Zillishausen und Allmethofen 1506 Euro, in Gutenzell mit Niedernzell, Dissenhausen und Weitenbühl 1747 Euro, in Erlenmoos mit Eichbühl, Oberstetten und Edenbachen 2742 Euro, in Ringschnait mit Bronnen und Winterreute 2256 Euro und in Rißegg mit Rindenmoos 2013 Euro. Kasper dankte allen 32 Sammlern, die das Ergebnis erreicht hatten.

Ehrungen von Mitgliedern

Ein weiterer Höhepunkt der Feier war die Ehrung langjähriger Mitglieder im Verein „Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr“. Die Ehrennadel für zehn Jahre erhielt Alois Perl, für 25 Jahre Armin Härle, für 40 Jahre wurden Josef Krämer und Josef Schad geehrt. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgte Volkhard Held mit Geschichten aus dem dramatischen Soldatenleben im Jahr 1943 und Siegfried Wespel als Weihnachtsmann mit Versen von Erlebnissen der Kameradschaft im abgelaufenen Jahr.