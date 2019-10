Rekordbeteiligung beim Herbstturnier

Mit dem Herbstturnier ist die sechste „Oxen-Cup-Turnierserie“ im Floorball gestartet. Nach Angaben des SV Ochsenhausen wird dabei in sechs Kategorien um den Titel „Oberschwäbischer Meister“ gespielt. 23 Mannschaften, so viele wie nie zuvor, mit mehr als 150 Floorballern aus Oberschwaben und darüber hinaus traten beim Herbstturnier in der Herrschaftsbrühl-Halle an.

In der Kategorie U9 stand das Team des SV Ochsenhausen nach einem Sieg gegen die Stadtbach Piranhas aus Amendingen und einem Remis gegen die Junior Feldkirch Knights aus Österreich im Finale. In diesem verlor der SVO gegen Feldkirch mit 0:2. Auf Platz drei landeten die Stadtbach Piranhas.

Gleich zwei SVO-Teams nahmen in der U11 teil. Beide überstanden die Vorrunde ohne Niederlage und so war das Finale eine vereinsinterne Angelegenheit. Der SVO I besiegte mit 4:2 den SVO II. Im Spiel um Platz drei konnten sich die Junior Knights Feldkirch vor den UHC Vikinger Götzis behaupten. SVO-Trainer Franziskus Erb zeigte sich sehr zufrieden mit dem Abschneiden seiner beiden Teams. Auch in der U13 war der SV Ochsenhausen mit zwei Teams vertreten. Der SVO I gewann alle Vorrundenspiele und erreichte souverän das Finale gegen die Junior Knights Feldkirch. Auch dieses gewannen die Ochsenhauser mit 3:1. Der SVO II verlor das Spiel um Platz drei gegen den UHC Vikinger Götzis mit 2:3.

Amendingen gewinnt U15-Finale

Der Sieg in der U15-Konkurrenz ging an die Stadtbach Piranhas aus Amendingen, die sich bereits in der Vorrunde keinen Punkt nehmen ließen und sich im Finale klar mit 3:0 gegen die UHC Vikinger Götzis durchsetzten. Auf Platz drei folgten die Junior Knights Feldkirch.

In der U17 Kategorie konnten die „Iller Skillers“ vom Gymnasium Ochsenhausen ins Finale gegen die erfahrenen Stadtbach Piranhas einziehen, die in der Vorrunde alle Spiele gewinnen konnten. Auch der Turniersieg ging knapp mit 2:1 nach Amendingen. Auf den Plätzen drei und vier folgten die UHC Vikinger Götzis und die Junior Knights Feldkirch.

Bei den Männern verlief die Partie sehr ausgeglichen. Der SV Ochsenhausen startete zunächst gut ins Turnier und bezwang die Ammerhaie aus Tübingen. Es folgte ein Remis gegen den späteren Turniersieger aus Götzis. Die folgenden beiden Spiele gegen die HFC Feldkirch Knights und die TG Biberach verlor der SVO aber mit jeweils 0:2. So traf der SVO erneut auf die Biberacher im Spiel um den dritten Platz. Auch dieses verloren die Ochsenhauser und mussten sich so mit Platz vier begnügen. Im Finale machten die beiden österreichischen Teams aus Feldkirch und Götzis den Turniersieg unter sich aus. Im Penaltyschießen hatte der UHC Vikinger Götzis das Glück auf seiner Seite und gewann die Partie.