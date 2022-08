Reitverein Ochsenhausen feiert Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem es im eigentlichen Jubiläumsjahr wegen Corona nicht stattfinden konnte, kann es nun gefeiert werden: Das 101-jährige Bestehen des Reitvereins. Am 20. August lädt der Reitverein Ochsenhausen zum Jubiläum ein. Es wird viel geboten: Von 10 bis 12 Uhr findet das Sommerferienprogramm der Stadt Ochsenhausen im Reitstall statt. Am Mittag findet von 13 bis 17 Uhr „Tag der offenen Stalltür“ statt. Am Abend gibt es eine vereinsinterne Feier für Mitglieder.

Der 1921 gegründete Verein hat ein bewegtes Vereinsleben, mit insgesamt zwei weiteren Gründungsversammlungen (1949 und 1965), nachdem der Verein in der Nachkriegszeit verboten war und der Reitbetrieb 1958 wegen Pferdemangel eingestellt werden musste. Über die Jahre hat der Reitverein viel bewegt.

Beginnend bei der Erweiterung der „alten“ Reithalle, über etliche große Reitturniere mit Dressur- und Springprüfungen mit Abendveranstaltung und Schauprogramm, die bei den Reitern als Pflichtterminen in den Kalendern standen, den Bau der neuen Reithalle, der Reitverein Ochsenhausen war und ist immer aktiv in vielen Bereichen.

Über den Pferdesport hinaus hat der Reitverein auch die Bewirtung der vielen Konzerte der Kultband PommFritz übernommen, lange Jahre ein Festzelt beim Nachtumzug Ochsenhausen betrieben oder auch die jährliche Bewirtung beim Georgsritt verantwortet.

Im Vordergrund steht die Jugendarbeit. Der Schulbetrieb, der mit vier eigenen Schulpferden täglich von Montag bis Samstag stattfindet, bietet einer Vielzahl an Kindern die Möglichkeit, das Reiten zu erlernen. Ab September wird es eine Kooperation mit der Grundschule Ochsenhausen geben. Diese ermöglicht interessierten Kindern das Kennenlernen und den Umgang mit Pferden. In mehreren Einheiten werden den Kindern Grundkenntnisse im Umgang mit Pferden vermittelt. „Wir haben ein motiviertes und engagiertes Team, das was bewegen will. Dadurch konnte beispielsweis auch die Kooperation mit der Grundschule Ochsenhausen beschlossen werden. Aktuell werden in Eigenleistung die Sanitäranlagen im Stallgebäude renoviert. Es gibt immer viel zu tun, umso schöner ist es nun, das 101-jährige Bestehen des RVO gemeinsam gebührend zu feiern“, freut sich Monika Weisser, erste Vorsitzende des Reitverein Ochsenhausen.

Der RVO freut sich auf viele Besucher und schöne gemeinsame Stunden im Schlossbezirk. Für eine ausgiebige Bewirtung ist gesorgt.