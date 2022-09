Reitverein Ochsenhausen erhält großzügige Spende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der in drei Teile gegliederte Jubiläumstag umfasste das Sommerferienprogramm der Stadt Ochsenhausen, an dem acht pferdeinteressierte Kinder teilgenommen und erste Erfahrungen im Umgang mit den Pferden gesammelt haben. Zum Abschluss durften alle Kinder auf den vereinseigenen Schulpferden Platz nehmen und reiten.

Am Mittag war „Tag der offenen Stalltür“ mit Kinderreiten, Kinderschminken und Stallführungen.

Das Highlight – die Abendveranstaltung, an der knapp 100 Mitglieder teilgenommen haben. Neben den zahlreichen Mitgliedern waren mehrere Ehrengäste an der Jubiläumsfeier mit von der Partie. Zu den Ehrengästen gehörten unter anderem der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Ochsenhausen Hans Holland, Mitglied des Bundestags Josef Rief (CDU) sowie Eddy Stöferle, Vertreter des Württembergischen Pferdesportverband (WPSV). Ebenso waren Carolin Grimbacher und Johannes Remmele, Inhaber der Firma SÜDPACK Verpackungen, unter den Gästen.

Eröffnet wurde der Abend mit einem Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre durch die erste Vorsitzende des Reitvereins, Monika Weisser. Der stellvertretende Bürgermeister Hans Holland würdigte in seiner Rede die Vereinsgeschichte und überreichte als Dankeschön einen großzügigen Scheck, ebenso wie Eddy Stöferle, Vertreter des WPSV.

Jeder Verein ist neben seinen eigenen Veranstaltungen auch auf Spenden von Unternehmen oder Privatpersonen angewiesen. Das weiß auch Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin von SÜDPACK und selbst aktives Mitglied im Reitverein. Zur Freude aller verkündet Sie in ihrem und im Namen ihres Bruders Johannes Remmele eine Spende der Firma SÜDPACK in Höhe von 10 000 Euro an den Reitverein.

„Da fehlen einem die Worte. Ich kann einfach nur Danke sagen. Wir werden das Geld sinnvoll in unseren Verein einbringen – Auffrischungsarbeiten an den Reitböden sind notwendig und natürlich werden wir es auch für die Jugendförderung einsetzen“ strahlt Monika Weisser.