Reinstetter Reservisten feiern 50-jähriges Bestehen

Im Gemeindesaal Reinstetten feierte die Reservisten-Kameradschaft Reinstetten ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum. Gleichzeitig veranstaltete der Reservistenverband Kreisgruppe Bodensee-Oberschwaben seine Jahresabschlussfeier, bei der rund 200 Reservisten von Friedrichshafen bis Ulm teilnahmen. Zum festlichen Rahmen gehörte ein feines Essen am Büfett und zur Unterhaltung spielte der Reservistenmusikzug Bodensee-Oberschwaben und die Dudelsackpfeifer „Original Sulgemer Crown Swamp Pibers“ aus Bad Saulgau.

Wie bei Jubiläen üblich gab es Ehrungen, so wurden vom Kreisvorsitzenden Dieter-Harry Maier für 50 Jahre Mitgliedschaft und Mitarbeit im Reservistenverband geehrt: Rudolf Fröhle, Peter Kasper, Wolf-Dieter Lazé, Eugen Ruß und Siegfried Wespel. Der Landessgeschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge Oliver Wasem sprach in seiner Laudatio davon, dass die RK-Reinstetten seit 48 Jahren die Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge durchführt, begonnen im Jahr 1974 in der Gemeinde Reinstetten mit 800 DM Spendengeldern und ständiger Weiterentwicklung mit anderen Ortschaften und Gemeinden. In den letzten Jahren, mit Ausnahme vom Coronajahr 2020, kamen jährliche Spendenergebnisse von über 20 000 Euro zusammen. Wasem überreichte dem Vorsitzenden der RK Armin Härle als Dank und Anerkennung für die jahrzehntelange Organisation der Haussammlungen einen Glaspokal. Der Bezirksgeschäftsführer des Volksbundes Bernhard Diehl ehrte fünf langjährige Sammler wie folgt: Alois Perl für elf Jahre mit der Ehrennadel in Bronze, Max Kiekopf für 16 Jahre mit Silber, Rolf-Dieter-Lazè für 21 Jahre und Ulrich Graf für 22 Jahre mit Gold und Josef Schad für 37 Jahre mit der Sondermedaille St.Petersburg/Sologubowka. Ortsvorsteher Georg Keller überbrachte die Grüße und Glückwünsche von Bürgermeister Andreas Denzel und dankte der Kameradschaft für ihr Engagement in der Gemeinde, wie Maibaum und Christbaum Aufstellen und das Abstellen einer Abordnung und des Kranzkommandos am Volkstrauertag in Reinstetten, Laubach und Ochsenhausen. Die Dudelsackpfeifer aus Bad Saulgau bekamen großen Beifall für ungewöhnliches aber hervorragendes Spiel mit Pfeifen und Trommeln. Zum Schluss der Veranstaltung spielte die Reservistenmusikzug ein paar flotte Märsche und die Nationalhymne.