Reinstetter laden zum Ostereierschießen

Der Schützenverein Reinstetten veranstaltet ein Ostereierschießen, bei dem Vereinsmitglieder und Interessenten des Schießsports willkommen sind. Die Veranstaltung findet am kommenden Sonntag, 14. April, von 10 bis 17 Uhr im Schützenhaus Reinstetten, Laupheimer Straße 36, statt. Geschossen wird mit Luftgewehr und Luftpistole in der Halle. Jeder ungerade Ring erhält ein gefärbtes Osterei als Preis. Für drei Treffer kann alternativ auch ein Schokoei gewählt werden. Die Einlage mit 15 Schuss kostet drei Euro, für einen Nachkauf (beliebig oft zulässig) je fünf Schuss wird ein Euro fällig. Für das leibliche Wohl ist an diesem Nachmittag gesorgt.