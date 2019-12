Reinstetter Grundschüler stimmen sich auf Weihnachten ein

Die Grundschüler der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten haben sich während der Adventszeit besinnlich auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Die 84 Schüler der Grundschule haben sich jeden Montagmorgen in der Vorweihnachtszeit zum gemeinsamen Adventssingen in der weihnachtlich geschmückten Aula getroffen. Jede Woche leistete eine andere Klasse durch Vortragen einer Klanggeschichte, eines Gedichts oder Theaterstücks einen Beitrag. Neben der Krippe sorgte der große und schöne Adventskranz für eine besinnliche Stimmung. Wie schon seit vielen Jahren wurde der Adventskranz von fleißigen Müttern gebunden. Am selben Nachmittag hatten auch die Schüler in bunt gemischten, klassenübergreifenden Gruppen große Freude am Basteln des Fensterschmucks. Foto: privat