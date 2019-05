Reinstettener Zeltfest am Wochenende

Der Musikverein Reinstetten veranstaltet am Samstag, 18. Mai, und am Sonntag, 19. Mai, das Reinstettener Zeltfest. Das teilt der Musikverein Reinstetten mit. Am Samstagabend spielt im Zelt die Musikkapelle Rot an der Rot. Zudem richtet der Verein „als Gedenken an die damalige Zeit“ wieder die Maxi-Playback-Show aus, wie es in der Mitteilung heißt. Der Eintritt ist frei. Jeder Gast kann zudem an einem Gewinnspiel teilnehmen. Für den Sonntag ist ein ganztägiges Programm geplant: Am Sonntagvormittag gibt es einen Frühschoppen, bei dem der Musikverein „Lyra“ aus Mietingen spielt. Am Nachmittag folgt die Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten. Auch die Kindergarde der Narrenzunft Reinstetten und der Kindergarten Reinstetten sind laut Veranstalter am Nachmittagsprogramm beteiligt. Am Abend spielen die Reinstetter Musikanten.