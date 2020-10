Reinstetten/Hürbel steht erstmals ganz oben

Durch einen ungefährdeten 4:0-Erfolg im Nachholspiel gegen den SV Baustetten II steht die SGM Reinstetten/Hürbel in der Fußball-Kreisliga B II erstmals an der Tabellenspitze. Timo Gaupp (7., 38.) stellte mit einem Doppelpack bis zur Pause die Weichen zum Sieg. Marco Matzkat (70.) und Marcel Hutzel (76.), mit einem Lupfer aus circa 40 Metern, schraubten nach dem Seitenwechsel das Ergebnis weiter in die Höhe. Bes. Vork.: Rot für Dragan Grgic (80./SVB II). Res.: 1:1.