Regenbogen als Zeichen gegen Corona

Obwohl die Kindergärten seit 17. März aufgrund der Corona-Verordnung des Landes geschlossen sind, sind die Erzieherinnen in Ochsenhausen und den Ortsteilen beschäftigt. Außer aufräumen, putzen oder Büroarbeiten haben es sich die Mitarbeiterinnen im städtischen Kindergarten in Mittelbuch zur Aufgabe gesetzt, ihre Schützlinge auch zu Hause zu beschäftigen. Sie haben über die Eltern per E-Mail Kontakt mit den Kindern aufgenommen und lassen diesen kleine Aufgaben oder Spielanregungen zukommen. Und die Kinder wurden aufgefordert, selbst Ideen und Wünsche zu äußern, woran sie interessiert sind.

Begeistert von der Aktion sind laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung nicht nur die Kinder, auch die Eltern und Erzieherinnen würden sich über die positive Resonanz freuen. „Wir haben schon begeisterte Antworten von den Eltern bekommen“, so Kindergartenleiterin Ursula Utz. Und auch die Kinder seien eifrig bei der Sache. So erreichte den Kindergarten das Foto eines Kindes, das sich an der Aktion „Regenbogen" beteiligt hat.

Dabei wurde alle Kinder aufgefordert, einen Regenbogen zu malen und diesen als Zeichen gegen Corona in die Fenster oder an die Tür zu hängen, damit andere Kinder diese beim Spazierengehen suchen und zählen können. Angespornt von den zahlreichen Antworten ihrer Kinder wollen die Erzieherinnen ihre Aktion fortsetzen und bitten die Kinder nun, Bilder der Erzieherinnen zu malen.