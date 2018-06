Der Stadtverband Ochsenhausen und die Frauenunion der CDU veranstalten am Donnerstag, 5. Juli, einen Informationsabend zum Thema „Alter und Pflege im Wandel – Was hat sich durch die neuen Pflegestärkungsgesetze geändert beziehungsweise verbessert?“. Im Ringhotel „Mohren“ in Ochsenhausen spricht Gerhard Schuhmacher, Vorsitzender einer Caritas Sozialstation, ab 19 Uhr über das neue Pflegestärkungsgesetz. Bürger werden früher oder später mit dem Thema konfrontiert. Schuhmacher hat sich bereits in verschiedenen Veranstaltungen zu diesem Thema einen Namen gemacht und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Beratung zur Pflege. Er geht auch auf Fragen ein.