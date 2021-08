Realschule verabschiedet 96 Absolventen

96 Absolventinnen und Absolventen haben an der Realschule Ochsenhausen (RSO) ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Jahrgangsbeste mit der Bestnote von 1,0 sind Jasmin Sauter und Valentina Wachter.

Zum ersten Mal fanden die feierlichen Zeugnisübergaben an der Realschule Ochsenhausen für die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler der zehnten Klassenstufen in der Herrschaftsbrühlhalle statt. Die Bühne hatten Elternbeirat und Schülerinnen und Schülern liebevoll dekoriert.

Nach einem musikalischen Auftakt durch die RSO Schulband begrüßte Schulleiter Frank Eckardt alle Anwesenden: „Der Vorteil einer solchen Bühne ist die unmittelbare Nähe zu allen Beteiligten und die Absolventinnen und Absolventen können so ganz real aus unserer Mitte heraus verabschiedet werden. Allerdings, so Eckardt weiter, sind wir keine ausgemachten Veranstaltungsprofis und eine Bühne in der Mitte des Auditoriums stellt die Akteure auf der Bühne vor ganz besondere Herausforderungen.“

Da insgesamt vier Klassen in zwei Gruppen hintereinander verabschiedet werden sollten, war der zeitliche Rahmen eng gesteckt. Dennoch ließen es sich die Elternbeiratsvorsitzende Julia Bergmann und Bürgermeister Andreas Denzel nicht nehmen, den Schülerinnen und Schülern ebenfalls zu ihren tollen Abschlüssen zu gratulieren. Es gab insgesamt 27 Belobigungen sowie 19 Preise und in 25 Zeugnissen stand eine „1“ vor dem Komma.

Der scheidende Schülersprecher Riccardo Rodia wandte sich ebenfalls noch mit Dankesworten an seine Mitschülerinnen und Mitschüler und ließ die Schulzeit kurz Revue passieren, bevor Marek Lintz aus der Hand des Bürgermeisters den Preis der Stadt Ochsenhausen für besonderes soziales Engagement in Empfang nehmen konnte. Marek Lintz bot in den Zeiten der Schulschließungen seinen Mitschülerinnen und Mitschülern immer wieder Unterstützung in IT-Angelegenheiten an.

In seiner Rede dankte Schulleiter Eckardt den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und ermutigte die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, guten Mutes in die Zukunft zu schauen. „Und wenn jemand“, so Eckardt weiter, „von euch als der verlorenen Corona-Generation spricht, dann muss Folgendes festgehalten werden: Wer unter diesen Bedingungen solche tollen Leistungen erbringt, hat garantiert nicht verloren – selbst wenn im vergangenen Jahr das Lehren und das Lernen an vielen Stellen neu strukturiert werden musste.“ In diesen Dank schloss Eckardt unter Applaus ausdrücklich die Lehrkräfte und die Elternschaft mit ein.

Danach ging es an die Zeugnisübergabe. Schulbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,0 waren Jasmin Sauter und Valentina Wachter.

Nach einer guten Stunde und einem weiteren musikalischen Beitrag der RSO-Schulband unter der Leitung der Musiklehrkräfte Fabian Franke und Isolde Martin ging die erste Runde der feierlichen Zeugnisübergaben nach einhelliger Meinung aller sehr stilvoll zu Ende.

Belobigungen für einen Gesamtnotendurchschnitt von 1,8 bis 2,2 erhielten: Sarah Adam, Jonas Bail, Moritz Birk, Jasmin Borner, Yannick Geiger, Eric Göppel, Kim Gremmelspacher, Salih Gürbüz, Johannes Haag, Samuel Hörmann, Annika Kokott, Hannah Licht, Simon Moll 10a, Simon Moll 10d, Monika Müller, Ilayda Öztürk, Luca Reisch, Simon Ries, Lorena Schaffer, Lara Schmid, Julien Siegel, Jonas Sproll, Lisa Unsöld, Kevin Waibel, Robin Weiß, Jule Wiest und Robin Wiest.

Preise für Zeugnisse mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 1,7 und besser gab es für: Diana Baur, Maja Bednarek, Antonia Bohn, Leonie Böckh, Silas Christ, Paul Grieser, Louisa Karl, Lara Kutscher, Marek Lintz, Sophia Maierhans, Sarah Maikler, Marian Merk, Elena Moll, Jannica Reich, Jasmin Sauter, Lukas Schafitel, Alina Schick, David Schweizer und Valentina Wachter.

Weitere Preisträgerinnen und Preisträger waren: Marek Lintz (Preis der Stadt Ochsenhausen), Eric Göppel (Kunst-Preis), Antonia Bohn und Lukas Schafitel (Musik-Preis), Robin Weiß (Sport-Preis) und Kevin Winghart (Fortschritts-Preis).

Die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler:

Ochsenhausen: Sarah Adam, Ilke Akcakaya, Taner Atak, Maya Bechter, Jasmin Borner, Linus Brauchle, Evin Delen, Paul Grieser, Dino Havic, Marek Lintz, Elena Moll, Monika Müller, Ilayda Öztürk, Elias Reisacher, Dennis Röhm, Lara Schmid, David Schmidt, Anton Seifert, Viktor Stieben, Chaien Temür, Evin Torgut, Tufan Türk, Eslem Uzundal, Baran Yektas Bellamont: Issam Fernouch, Lara Kutscher, Antonia Mader, Marian Merk Dettingen: Lina Heck Dietenheim: Janin Merkert Eberhardzell: Yannick Frohnhöfer, Annika Kokott Edelbeuren: Julia Krasowska Edenbachen: Jeannette Stoll, Valentina Wachter Englisweiler: Jonas Dittberner Erlenmoos: Eric Göppel, Lea Grieser, Jasmin Sauter, Maximilian Zinser Erolzheim: Jasmin Feldmeyer, Füramoos: Silas Christ, David Schweizer Goppertshofen: Nathalie Ehrhart, Leonie Roth, Gutenzell: Marcel Reisch, Riccardo Rodia Hattenburg: Kim Gremmelspacher, Simon Moll, Lisa Unsöld Hirschbronn: Simon Ries Hürbel: Jana Barth, Leonie Böckh Kirchdorf: Antonio Andrejevic, Jan Boegel, Mariella Lerch Laubach: Diana Baur, Sarah Maikler, Maximilian Rasch, Kevin Waibel, Jule Wiest Laupertshausen: Robin Wiest Maselheim: Yannick Geiger Mettenberg: Viktoria Horn Mittelbuch: Anna Becker, Samuel Hörmann, Salih Gürbüz, Louisa Karl, Hannah Licht, Eric Reiser Mühlberg: Nick Schöllhorn Oberbalzheim: Dennis Puff Oberopfingen: Sophia Lohr Oberstetten: Jonas Bail, Kevin Winghart Reinstetten: Maja Bednarek, Antonia Bohn, Moritz Birk, Elias Rapp, Lorena Schaffer, Lukas Schafitel, Annalena Schoch Ringschnait: Ivan Vranic Rot: Lara Engler, Magnus Freisinger, Johannes Haag, Robin Weiß Rottum: Sophia Maierhans, Jannica Reich, Alina Schick, Jonas Sproll Steinhausen: Luca Reisch, Lena Rodia, Julien Siegel Ummendorf: Simon Moll Ziegelstadel: Emelie Wölfle