Realschule Ochsenhausen: Infotag ist am 16. Februar

Die Realschule Ochsenhausen lädt am Samstag, 16. Februar, Kinder der vierten Grundschulklassen und deren Eltern zu einem Infotag ein. Los geht es mit einer Informationsveranstaltung um 9.30 Uhr im neu gestalteten Foyer der Realschule.

Hier stellt sich die RSO mit ihrem Profil und ihren Zielsetzungen vor. Die SMV veranstaltet für die Viertklässler eine Schulhausrallye. Elternbeirat, Schulsozialarbeit und Förderverein geben Einblicke in ihre schulische Arbeit.

Neu in diesem Jahr sind laut Ankündigung Infoinseln, an denen sich Eltern mit gezielten Fragen direkt an die richtigen Ansprechpartner wenden können. Beim Rundgang durch das Schulhaus können Ausstellungen, Fachräume und Vorführungen einzelner Klassen besucht werden. Ab 12 Uhr bietet der Förderverein ein Mittagessen an. Zudem gibt es bis 14 Uhr Kaffee und Kuchen.