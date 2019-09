Realschule mit Berufswahl-Siegel ausgezeichnet

Für ihre Anstrengung bei der Berufsorientierung ist der Realschule Ochsenhausen zum dritten Mal in Folge von der Industrie- und Handelskammer (IHK) das BORIS-Berufswahl-Siegel verliehen worden. Das berichtet die Realschule.

Das Siegel wird an Schulen verliehen, die in herausragender Weise die berufliche Orientierung in der Schule vorantreiben. Maßgebliche Faktoren sind die Verankerung und die Dokumentation im Schulcurriculum, das Pflegen von Bildungspartnerschaften sowie die Bereitschaft im Kollegium, sich dieser Thematik in vielen Fächern anzunehmen.

Fachjury entscheidet

Über die Vergabe entscheidet eine unabhängig besetzte Fachjury aus Schule und Wirtschaft, welche im Vorfeld die Ausführungen der Schule prüft und dann zu einem Audit an die Schule kommt. Im Oktober 2018 begann mit dem Ausfüllen des Kriterienkatalogs, das Sichten und das Zusammentragen sowie das Ausfüllen des Fragebogens. Am Ende stand dann auf knapp 30 Seiten, welche verschiedenen Aktivitäten in den vergangenen fünf Jahren an der Realschule in Bezug auf die Berufsorientierung unternommen wurden. Zum Audit im April 2019 wurden dann Eltern, Lehrkräfte, Schüler und Schulleitung von einer mit drei Juroren besetzten Fachjury zu den Ausführungen im Fragebogen befragt.

Für die Realschule Ochsenhausen ist es bereits die dritte und damit höchste Zertifizierungsstufe. „Wir freuen uns, dass trotz erhöhter Vorgaben des Bildungsplans auch diese Stufe wieder gemeistert wurde“, freut sich Schulleiter Frank Eckardt.

Zu Beginn des vergangenen Jahres wurde das Amt des Berufsorientierungs-Beauftragten erweitert. Nun sind zwei Lehrkräfte mit der Berufsorientierung beschäftigt. Auch das, so Schulleiter Eckardt, sei in Zeiten knapper Ressourcen keine Selbstverständlichkeit. Das Berufswahlsiegel gilt bis 2024.

Am 21. September findet an der Schule ein Berufsinfotag statt. An diesem Tag können sich Schüler und Eltern bei mehr als 100 Ausstellern über die aktuelle Berufsbilder und deren Perspektiven vor Ort informieren.

„Da unsere Ausbildungslandschaft in einem stetigen Wandel begriffen ist, müssen auch wir unsere Konzepte den Gegebenheiten ständig anpassen, damit wir hier nicht den Anschluss verlieren“, sagt Schulleiter Frank Eckardt.