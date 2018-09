Realschule lädt zum Berufsinfotag ein

In der Realschule Ochsenhausen findet am Samstag, 22. September, von 8.30 bis 12 Uhr findet ein Berufsinformationstag statt.

Verschiedene Betriebe und Firmen, Pflegeeinrichtungen, Banken, die Stadt, aber auch Bundeswehr, Polizei und weiterführende Schulen stellen ihre Ausbildungsberufe, schulischen Laufbahnen und Studiengänge vor. Schüler und Eltern haben dabei Gelegenheit, mit den Betriebsinhabern, Mitarbeitern, Angestellten und Azubis ins Gespräch zu kommen und sich über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten aus erster Hand zu informieren.

Darüber hinaus ist ein Team vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen der Universität Ulm eingeladen. Es entwickelt derzeit Talentspiele in Form von Spielstationen. In der Talentsuche können sich Jugendliche erproben und so mehr über ihre Stärken erfahren. Jeder im Alter von zehn bis 24 Jahren ist zum „Probespielen“ eingeladen.

Am selben Tag veranstalten die Firmen Liebherr-Hausgeräte und Südpack Verpackungen vom 12 bis 14 Uhr einen Infotag in Ochsenhausen an. Die Firma Wölfle ist erstmals auch dabei. Das sei „eine ideale Ergänzung zu der Veranstaltung in der Realschule“, teilt die Realschule mit.

Eingeladen sind alle Schüler, Eltern sowie jeder, der sich mit dem Thema Berufswahl und Weiterbildung beschäftigt.