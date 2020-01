Realschul-Förderverein hat neuen Vorstand

Nach 16 Jahren Vereinstätigkeit hat Sibylle Müller, Vorsitzende des Fördervereins der Realschule Ochsenhausen, ihr Amt abgegeben. Ihren Posten übernimmt ihr langjähriger Stellvertreter Stefan Rueß. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Im Rahmen einer abendlichen Feier im Foyer der Realschule Ochsenhausen wurde Müller aus dem Amt verabschiedet. Dem vorausgegangen war eine von den Schülern heimlich organisierte Abschiedsfeier am Vormittag.

Schulleiter Frank Eckardt und Konrektor Stefan Rueß würdigten die Verdienste von Sibylle Müller um den Verein und die Schule: Müller habe den Verein mit aufgebaut, begleitet und bis heute geleitet. Zum Leiten gehörten Ideen, ein breites Kreuz und Beharrlichkeit, um auch schwierige Vorhaben in die Tat umzusetzen, erklärten die beiden. Sie habe den Verein zusammen mit ihren Mitstreitern zu dem gemacht, was er heute ist: Ein gut aufgestellter, hervorragend organisierter und in der Mitte des Schullebens verwurzelter Verein, ohne den vieles an der Schule so nicht möglich gewesen sei.

Müller ist Gründungsmitglied

Der Verein wurde 2003 gegründet. Unter den Gründungsmitgliedern war Müller, die gleich das Amt der Kassiererin übernahm. Dieses Amt übte sie aus, bis sie 2008 Vorsitzende wurde. Jetzt übergibt Müller ihr Amt in bewährte Hände. Ihr langjähriger Stellvertreter, Konrektor Stefan Rueß, übernimmt den Vorsitz. Es sei jetzt an ihm, so Schulleiter Frank Eckardt, die Erfolgsgeschichte des Fördervereins weiterzuschreiben.