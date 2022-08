Realschüler besuchen Frankreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

38 Schülerinnen und Schüler vom Fach Französisch der Realschule Ochsenhausen sind mit Frau Lörz und Frau Martin in den Osten Frankreichs gereist, um das Nachbarland kennenzulernen und erstmals ihre erworbenen Sprachkenntnisse auf die Probe zu stellen. Mit dabei waren auch Teilnehmer der GMS Reinstetten.

Nach der Ankunft in Strasbourg lernten die Jugendlichen die Stadt mit einer Stadtrallye und einer Bootsfahrt kennen. Abgerundet wurde der Tag mit einem Flammkuchenbuffet bei „Flam's“. Tags darauf wurde der „Palais du Pain d’épices“ und Colmar besucht. Am Abschlusstag hatten die Schülerinnen und Schüler viel Spaß auf der Sommerrodelbahn am „Col du la Schlucht“, mit dem Besuch des Fort Mutzig und der Schokoladenfabrik „Les Secrets du Chocolat“. Die Fahrt fand viel Anklang und die Jugendlichen hoffen bereits jetzt auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.