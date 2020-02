Rauschender Applaus für tolles Programm

„Kuhausen tut’s Atlantis gleich, bunt-blaues Unterwasserreich“ lautet das diesjährige Fasnetsmotto der Karnevalgesellschaft-Narrenzunft (KG-NZ) Ochsenhausen. Schon bei der ersten Prunksitzung präsentierten Präsident „Stefan der Steuernde“ und seine „Minister“ den Besuchern ein hochklassiges Programm in der herrlich dekorierten Narrhalla „Kapf“ in Kuh-(Ochsen) hausen. Einheimische Künstler und Vereine sorgten für einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend.

Eröffnet wurde diese erste Prunksitzung wie jedes Jahr mit dem Maskentreiben der Rankenweible, Roale und dem Sterngucker, bevor der feierliche Einzug des Präsidenten mit Elferrat, behütet von der Leibgarde, besser bekannt als Prinzengarde, in die mottogerecht dekorierte Narrhalla erfolgte. Zusammen mit den vielen Besuchern lauschten sie nach dem Einzug des Prinzen Karneval „Andreas III“ und seiner Lieblichkeit Prinzessin „Bettina II“ der Regierungserklärung und Ansprache, bevor das berühmte Kuhhauser Narrenlied ertönte und alle Besucher ansteckte. Laut schallte das Narrenlied durchs Rottumtal.

Nach dem Brauchtumstanz „Maskenerwachen“ der Rankenweible und Roale startete das Programm mit dem Booty Swing, dargeboten von der Tanzgruppe „Move it“. Die mit Pantomine, Swing und toller Chorgeographie vorgetragene Nummer begeisterte die Besucher, so dass die Gruppe erst nach einer Zugabe von der Bühne entlassen wurde.

Der Kaffeetratsch vom Jugendraum Ochsenhausen beschäftigte sich mit der alten Klosterkirche, die vom Papst zur Basilika minor ernannt worden war. Jetzt müsse doch wie überall ein Andenkenstand aufgebaut werden, war ihre Meinung. Ansichtskarten und ein Selfistick für die immer mehr werdenden Touristen aus China, die würde das ja kaufen wie irre. Ja und weil die mit dem Öxle angereisten Besucher zur Basilika wandern und danach immer Hunger haben, muss Ali seinen Wurstwagen hinstellen oder Lude einen Gourmet-Tempel erstellen. Das alles werde noch einmal intern im Stadtrat besprochen, wenn keine Unterlagen beim Friseur liegen blieben und die Schwäbische Zeitung davon Kenntnis bekomme, meinte der Moderator Jan Hampp.

Ein Feuerwerk an Akrobatik lieferte anschließend die Reinstetter Schule ab und wurde von den Besuchern mit viel Beifall bedacht.

Vor der Pause wurden noch zahlreiche Mitglieder mit dem Orden 2020 für ihre Arbeit geehrt, außerdem wurde Fotograf Diddi Dietrich vom Fotogeschäft i-pix in Ochsenhausen und der Vertreter der Schwäbischen Zeitung wurden für die langjährige Berichterstattung mit dem Orden geehrt.

Im Anschluss begeisterten nochmals die Tanzgruppe „Move it“ das Publikum. Mit tollen Kostümen in allen Farben zeigte die Gruppe gekonnt die Farbenpracht unter dem Meer getreu dem diesjährigen Fasnetsmotto. „Us em Leaba“ erzählte erzählte die Goppertshoferin Petra Härle und begeisterte das Publikum. So begann die Vollblutkomödidantin ihren Vortrag über das Leben in dem kleinen Ort an der vielbefahreren Straße. „Ja wir in unserem kleinen Ort haben jetzt auch ein Fotostudio“, berichtete sei. Das Knipsen sei kostenlos, aber, wenn es geblitzt hat, wird es teuer. Kein Auge blieb trocken bei diesem Vortrag von Petra Härle. Ein Feuerwerk an Spaß und nicht zu überbieten, meinte eine Besucherin. Mit stehenden Ovationen wurde Petra Härle von der Bühne entlassen und viele Besucher fanden: „Bitte bis zur nächsten Prunksitzung 2021.“

So endete ein lustiger, gelungener Abend mit der Kappenshow und dem Gardetanz, vorgeführt vom Hofballett.