Raumordnungsverfahren startet

Mit einer Informationsveranstaltung startet das Regierungspräsidium Tübingen das Raumordnungsverfahren für die weiteren Planungen der B 312 zwischen Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos und Edenbachen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 3. Juli, um 17 Uhr in der Kapfhalle Ochsenhausen statt. Dabei wird über die Ziele, den Zweck sowie den Ablauf und die Beteiligungsmöglichkeiten am Verfahren informiert. Das Regierungspräsidium und das Landratsamt laden zu der Veranstaltung ein. Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel, stellvertretend für die betroffenen Kommunen, eröffnet die Veranstaltung. Ralf Miller, Dezernent im Landratsamt stellt danach den Planungsablauf vor. Anschließend werden Petra Stark und Andrea Gamerdinger vom Regierungspräsidium Tübingen das Raumordnungsverfahren erläutern.