Raiba schließt zwei weitere Filialen

Von den Geschäftsstellenschließungen bei der Raiffeisenbank Biberach sind auch die Filialen in Hattenburg und Laubach betroffen. Beide Filialen werden zum 1. April geschlossen. Entsprechende SZ-Informationen bestätigte Vorstand Jürgen Thanner am Montag.

Aus Laubach, dem Ochsenhauser Ortsteil mit 490 Einwohnern, wird sich die Raiffeisenbank komplett zurückziehen. Die Mitglieder wurden darüber bereits Anfang des Monats informiert. Bislang hat die dortige Filiale immer freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Zeiten, als die Laubacher Außenstelle noch zwei Tage in der Woche geöffnet hatte, liegen lange zurück. Einen Geldautomaten oder einen Kontoauszugsdrucker gab es in Laubach noch nie. „Gerade für ältere Kunden ist dies ein schwerer Schlag“, teilen Gemeinde- und Ortschaftsrat Eugen Bürk sowie Ortschaftsrat und stellvertretender Reinstetter Ortsvorsteher Karl Hagel mit. Alternativen für die Laubacher Kunden sind in Zukunft der kostenlose „Geldbringservice“ oder die Filialen in Erlenmoos, Ochsenhausen und Reinstetten.

Ähnlich verhält es sich mit der Raiba-Zweigstelle in Hattenburg. Während diese Filiale aktuell noch einen Nachmittag in der Woche (montags) geöffnet hat, löst die Raiba zum 1. April diese Außenstelle komplett auf. Auch Geldautomat und Kontoauszugsdrucker soll es dann nicht mehr geben. Bürgermeister Andreas Denzel erklärt auf SZ-Nachfrage, dass er die beiden Filialschließungen auf Ochsenhauser Gemarkung natürlich bedauere, er diesen Schritt aber aus Sicht der Bank ein Stück weit nachvollziehen könne.

Mittelbuch: keine Veränderungen

Die Geschäftsstelle in Mittelbuch, seit einigen Jahren im Dorfhaus untergebracht, ist von der „Anpassung der Geschäftsstellenstruktur an die zukünftigen Anforderungen“, wie es die Raiffeisenbank Biberach offiziell nennt, im Übrigen nicht betroffen. Hier soll alles beim Alten bleiben, auch die Öffnungszeiten werden nicht gekürzt.

Neben Laubach und Hattenburg stehen in der Zwischenzeit die Filialschließungen in Ingerkingen, Hürbel, Schemmerberg, Rottum und Obersulmetingen fest. In Fischbach wird außerdem der Geldautomat abgebaut.

Vorstand Jürgen Thanner warb am Montag erneut um Verständnis, dass die Bank zuerst die Mitglieder informieren will, bevor für den 12. März eine Pressekonferenz angesetzt ist. In dieser Woche ist die letzte Infoveranstaltung für Mitglieder geplant.