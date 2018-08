Raiba Biberach eröffnet neue Filialen

Die Raiffeisenbank Biberach hat ihre neuen Geschäftsstellen in Ochsenhausen (Bahnhofstraße 11) und Biberach (Marktplatz 23) eröffnet. An beiden Standorten hat die Raiba die bisherigen Filialen der Südwestbank übernommen, die zum 31. Juli geschlossen worden sind. Am Montag, 3. September, nehmen die neuen Geschäftsstellen ihren Betrieb auf.

Raiba-Vorstandssprecher Gerolf Scherer sprach bei der Eröffnung in Ochsenhausen am Donnerstagabend vor geladenen Gästen von einem „Neustart“: „Wir sind uns sicher, dass wir mit den Geschäftsstellen-Eröffnungen in Biberach und Ochsenhausen gut aufgestellt sind.“ Die Bankenbrache stehe in Zeiten der Digitalisierung vielen neuen Herausforderungen gegenüber. Die Raiffeisenbank Biberach werde ihr Hauptaugenmerk aber auch künftig auf den „klassischen Vertriebsweg“ legen, in der Filiale oder direkt beim Kunden zu Hause.

Werte wie Ehrlichkeit und Verlässlichkeit stünden dabei im Fokus. „Ich bin froh und stolz, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind“, betonte Gerolf Scherer, der noch zu Beginn des Jahres die Mitglieder über die Schließung mehrere Filialen hatte informieren müssen. Die neue Geschäftsstelle in Ochsenhausen sei nicht nur schön, sondern auch an einem hervorragend Standort direkt in der Stadt. Die neuen Filialen in Ochsenhausen und Biberach seien ein „wichtiges Standbein für unsere Raiffeisenbank“ .

Er freue sich, dass es in Ochsenhausen endlich auch eine „richtige“ Filiale gebe, sagte Bürgermeister Andreas Denzel in seinem Grußwort – bislang war die Raiba in der Rottumstadt mit einer SB-Geschäftsstelle in der Poststraße vertreten. „Eine Filialeröffnung ist in diesen Zeiten nicht hoch genug einzuschätzen“, sagte Denzel, der die Raiffeisenbank Biberach zudem als „wichtigen Wirtschaftsfaktor“ für die Region bezeichnete.

Sechs Mitarbeiter in Ochsenhausen

Gerolf Scherer blickte abschließend noch kurz auf die vergangenen vier Wochen nach der Übergabe der Geschäftsräume von der Südwestbank an die Raiffeisenbank Biberach zurück. „Es war ein Riesenaufwand“, so der Vorstandssprecher. Es habe renoviert und saniert werden müssen. „Und es gibt auch jetzt noch etwas zu tun, damit am Montag alles läuft“, so Scherer am Donnerstagabend.

Am Montag, 3. September, öffnen die sechs Mitarbeiter in Ochsenhausen die Türen zum ersten offiziellen Betriebstag. In den neuen Geschäftsräumen können die Kunden nach Angaben der Raiffeisenbank Biberach die Bargeldversorgung und den Kontoservice am Bankschalter nutzen sowie auf Experten für das Firmenkunden,- Privatkunden-, Baufinanzierungs- und Immobiliengeschäft zurückgreifen.