Quartett vertritt Bezirk auf Verbandsebene

Die D-Junioren des FV Olympia Laupheim, der SGM Rot/Rot-Iller/Rot I sowie der SGM Achstetten I werden den Fußballbezirk Riß beim VR-Cup auf Verbandsebene vertreten. Die drei Teams haben sich in der Endrunde auf Bezirksebene auf dem Sportgelände in Ochsenhausen durchgesetzt.

In der Gruppe A gewann Olympia Laupheim alle drei Spiele gegen die SGM Hochdorf I, die SGM Warthausen I und den FV Biberach I. Enger ging es in der Gruppe B zu. Das bessere Torverhältnis gab letztlich den Ausschlag für die SGM Rot/Rot und die SGM Achstetten, der punktgleiche Tabellendritte SGM Eberhardzell I schaffte das Weiterkommen nicht.

Bei den Mädchen hatte sich der SV Alberweiler durchgesetzt und wird auf Verbandsebene für den Bezirk antreten.

Die Vorrunde auf Verbandsebene wird am Sonntag, 14. November, in der Halle stattfinden. Ausrichter ist der Bezirk Donau, der Spielort steht noch nicht fest. Die Endrunde wird am 5. Dezember in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach stattfinden.