Puppentheater kommt nach Reinstetten

Das Puppentheater Alberto gibt am Sonntag, 29. Dezember, um 14 Uhr in Reinstetten eine Vorstellung. Sie findet statt im katholischen Gemeindehaus im Sankt-Urban-Weg 7, direkt neben dem Kindergarten. Laut Ankündigung präsentiert Alberto einen Mix aus klassischem Puppentheater und moderner Showproduktion. Die Besucher erwarten originale „Hohnsteiner“ Handpuppen, im Tonstudio vertonte Stimmen, Bühnenbilder und eine exklusiv gebaute Theaterbühne. Die knapp einstündige Theater-Show „Die verschwundene Diamantkette“ ist für Kinder ab circa zwei Jahren geeignet. Das Stück bietet eine Mischung aus Spaß, Spannung und Theatermomenten. Kasper und seine Freunde jagen den bösen Räuber aus dem Wald und Seppel, der witzig-freche Paradiesvogel, sorgt mit seinen Späßen für gute Laune sorgt. Die Vorstellung des Puppentheaters dauert gut 60 Minuten. Die Tickets kosten sechs Euro. Die Theaterkasse öffnet 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Die Veranstalter empfehlen frühzeitig am Theater zu sein. Reservierungen sind nicht möglich.