Das Publikum war hellauf begeistert. Mit Bravorufen feierten die Zuhörer den Pianisten Antonii Baryshevskyi bei der „International Summer Academy Of Music“ der Landesakademie in Ochsenhausen.

Die „International Summer Academy Of Music“ ISAM findet seit 2010 jedes Jahr in der Landesakademie Ochsenhausen statt. Nehmeh man die Anfangsjahre dazu, komme man auf 15 Jahre, erläuterte Ofer Ben-Amots, der Leiter der Sommerakademie in seiner kurzen Einführung zum Konzert von Antonii Baryshevskyi. Seit dieser Zeit, damals war Baryshevsky Jahre alt, können die Zuhörer das brillante Spiel des Pianisten bewundern und genießen.

Der in Kiew geborene Künstler hat inzwischen schon viel Erfahrung auf internationalem Parkett gesammelt und viele internationale Klavierwettbewerbe gewonnen.

Das erste Vortragsstück waren die fünf kurzen Stücke der „Verse aus der Klezmer Ballade für Klavier“ (1992), von Joseph Dorfman. Der jüdische Komponist und Musikpädagoge wurde in Odessa, also ebenfalls in der Ukraine, geboren, emigrierte dann aber mit 33 Jahren nach Israel.

Klezmermusik, die israelische Volksmusik, ist durch ihre gesanglichen Melodielinien zu erkennen. So ist es nur konsequent, dass Dorfman sein erstes Stück mit „Nigun“ (Melodie) bezeichnet. Das Schlussstück nimmt mit dem Titel „The Nigun returns“ darauf Bezug.

Dorfman liefert hier aber keine traditionelle Volksmusik, sondern sehr freitonal klingende bizarre Melodiefetzen, die durch extreme Höhen und Tiefen der Klaviatur herausstechen. Dazwischen hört man gleichbleibende akkordische Rhythmen, die in ihrer aggressiven Anschlagsart an Bela Bartok erinnern. Manche formelhaften Melodielinien lassen sich mit der Klezmer-Tradition in Zusammenhang bringen.

Die viersätzige „Sonate für Klavier Nr.3, fis-Moll, op. 23“ von Alexander Skrjabin beginnt mit der Satzbezeichnung „Drammatico“. Hier war Pianist Boryshevskyi in seinem Element. Man hatte den Eindruck die Musik, die bei dieser frühen Opuszahl noch stark an Chopin erinnerte, ist ihm auf den Leib geschrieben, so souverän und pudelwohl schien er sich zu fühlen bei der vollgriffigen Musik mit dem immer wiederkehrenden Quartmotiv, das wie ein roter Faden durch die Komposition ging, und immer wieder neue Aufschwünge nahm. Zupackend, konzentriert, angemessen vehement, brachte er den Steinway-Flügel zum Klingen, dass es eine Freude war.

Aber auch die leisen Töne beherrscht der Pianist, wie man beim Andante hören konnte, das einen Hauch „Claire de lune“ von Debussy spüren lässt.

Atemberaubendes Tempo

Sein ganzes pianistisches Können warf Baryshevskyi bei seiner Eigenkomposition „5 polyphone Stücke für Klavier“ (2003-2011) in die Waagschale. Mit virtuoser Technik, atemberaubender Geschwindigkeit und polyphoner Imitationstechnik bis hin zur Fuge, ließ er die barocken Techniken neu, nicht tonal, aber höchst interessant und kurzweilig erklingen.

Der „Carnaval für Klavier“ von Robert Schumann ist für jeden Pianisten eine besondere Herausforderung, beinhaltet er doch 22 verschiedene Musiknummern, die – teilweise noch unterteilt – ineinander übergehen und ganz unterschiedliche Stimmungen und Charaktere darstellen. Schumann war bei dieser für ihn sehr wichtigen Komposition beseelt von den Ideen seiner Davidbündler, einer Vereinigung von Künstlern, die sich als Gegenbewegung zu den Philistern, den Spießbürgern sahen. So sind etwa die Satzüberschriften „Eusebius“ und „Florestan“ die Fantasienamen Schumanns bei den Davidsbündlern. Eusebius ist der ruhige Charakter, dargestellt im Adagio mit ausschmückenden Melodie der rechten Hand, vom Pianist nicht überromantisiert interpretiert. Florestan ist der Draufgänger, aufbrausend und „Passionato“ dargestellt.

Beim Schluss, „Marche des Davidsbündler contre les Philistins“, zeigte der Pianist nochmal sein ganzes Können und hinterließ helle Begeisterung und Bravorufe. Zwei eher ruhige Zugaben beendeten den großartigen Klavierabend.