Prüfungen für Sportabzeichen können wieder abgelegt werden

Beim Sportverein Ochsenhausen werden ab Dienstag, 11. August, die Abnahmen für das Deutsche Sportabzeichen wieder aufgenommen. Das teilt der Verein mit. Als Mix aus verschiedenen Individualsportarten seien in Baden-Württembergs Sportvereinen Training und Prüfungen für den persönlichen Fitness-Orden wieder erlaubt, so der Verein. Die vergangenen Wochen hätten die Sportabzeichen-Verantwortlichen des Vereins deshalb genutzt, um die Trainingsangebote und Prüfungsabnahmen so vorzubereiten, dass die gültigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Umziehen und Duschen erfolgen zuhause, benutzte Sport- und Trainingsgeräte werden sorgfältig gereinigt. Zudem werden alle Teilnehmer der Sporteinheiten in Listen erfasst. Alle weiteren Vorgaben werden zu Beginn der Trainingsstunde erläutert. Die Absolventen benötigen mindestens zwei Termine, um alle Prüfungen ablegen zu können, da pro Prüfungstag nur zwei Disziplinen abgenommen werden können. Folgende Termine werden angeboten: Am 11. August, 25. August. 8. September und 22. September sind die Abnahmen der Prüfungen im Laufen (Sprint und Ausdauer) sowie alle Wurfdisziplinen (Schlagball, Wurfball, Medizinball, Schleuderball, Kugelstoßen, Steinwurf). Am 18. August, 1. September, 15. September, 29. September sind die Abnahmen der Prüfungen im Springen (Zonenweitsprung, Weitsprung, Standweitsprung, Seilspringen, Drehsprung) oder sonstige Ersatzdisziplinen. Am 18. August und 08. September wird im Ziegelweiher die Schwimmleistung geprüft. Die Abnahme der Prüfung im Walking/Nordic-Walking erfolgt am 1. September und 22. September am Krumbach. Anmeldung und Treffpunkt zu allen Prüfungen ist das Stadion Hopfengarten, Beginn jeweils 18 Uhr.