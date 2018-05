Projektsingen für das Benediktusfest

In der Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen findet am 8. Juli, 10 Uhr, ein feierlicher Gottesdienst zum Patrozinium der Seelsorgeeinheit statt. Speziell für dieses Benediktusfest hat der Komponist und Kirchenmusiker Gregor Simon im Jahr 2017 die Benediktusmesse komponiert. Entstanden ist eine temperamentvolle und mitreißende Vertonung, die auch elegische und meditative Elemente in sich vereinigt. Alle Projektsänger der letztjährigen Aufführung sowie neue Sänger und Sängerinnen mit Chorerfahrung sind zur Mitwirkung eingeladen.

Die Proben beginnen am Freitag, 1. Juni, um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Georg in der Jahnstraße. Informationen und einen Probenplan gibt es bei Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer, Telefon 07352/911615, E-Mail thomasfischer-bochum@t-online.de.