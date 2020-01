Bei einem festlichen Gottesdienst werden am 2. Februar ab 10 Uhr in der Basilika St. Georg in Ochsenhausen die Erstkommunionkinder vorgestellt. Der Projektchor der Basilika singt bei diesem Gottesdienst neue geistliche Lieder und Chormusik von John Rutter, Jochen Rieger und Kirby Shaw. Er ist auf der Suche nach zusätzlichen Sängern. Die Proben finden immer dienstags am 14., 21., und 28. Januar jeweils um 20 Uhr im Gemeindehaus in der Jahnstraße 6 in Ochsenhausen statt. Interessenten sind eingeladen.