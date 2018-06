Prinzenpaar sorgt für die Lieblichkeit

Sie sind das Gesicht der Kuhhauser Fasnet und können ein Geheimnis bewahren: Andreas und Anne-Kathrin Ludwig sind heuer das Prinzenpaar der Karnevalgesellschaft-Narrenzunft Ochsenhausen (KG NZO). Die Regentschaft von Prinz Andreas II. und Prinzessin Anne-Kathrin I. steuert jetzt auf ihren Höhepunkt zu. Beide mussten nicht lange überlegen, das ehrwürdige Amt anzunehmen.

Eines Abends läutet es bei den Ludwigs an der Haustür. Stefan Müller, seit 2014 Präsident der KGNZO, ist in einem besonderen Auftrag unterwegs: Er sucht das Prinzenpaar für die Kuhhauser Fasnet, die diesmal unter dem Motto „Steampunk, Zukunft und Vergangenheit – die KGO reist durch die Zeit“ steht. „Der Präsident entscheidet allein, wer dafür infrage kommen könnte. Er schaut sich dabei sowohl innerhalb des Vereins als auch außerhalb um. Wir wollen ja auch neue Mitglieder gewinnen“, sagt Stefan Müller. „Viel Geld muss man übrigens nicht haben, um auserkoren zu werden.“ Dieses Gerücht halte sich seit Jahren hartnäckig.

Prinzenkappe und Prinzenmarotte

„Wir waren total überrascht, als er uns fragte“, sagt Anne-Kathrin Ludwig rückblickend. Nach einer Woche Bedenkzeit erklangen die Sektgläser: Kuhhausen hat ein neues Prinzenpaar. Stefan Müller: „Ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu, dass es gleich beim ersten Mal klappt.“ Zu diesem Zeitpunkt galt die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Denn erst am 11. November wurde auf dem Marktplatz öffentlich verkündet, wer die Regentschaft übernimmt. Terminabsprachen, Fototermine, Kleiderprobe – all das geschieht im Verborgenen. „Wir haben nicht einmal unseren Familien erzählt, dass wir das nächste Prinzenpaar sind“, sagt die 27-Jährige. Zu den Insignien gehören Cape, Prinzenkappe, Prinzenmarotte und ein Blumenstrauß für die Prinzessin, wie Alexandra Müller erläutert. Die Präsidentengattin sagt: „Den Anzug und das Kleid kauft sich das Prinzenpaar selbst. Vom Verein gibt es dafür einen Zuschuss.“

20 bis 30 Termine während Fasnet

1909 wurde in Kuhhausen erstmals ein Prinzenpaar gekürt. Die Aufgaben sind in den über 100 Jahren weitgehend gleich geblieben. „Wir repräsentieren Kuhhausen und sorgen für die Lieblichkeit während der fünften Jahreszeit“, sagt Anne-Kathrin Ludwig. Um möglichst viele Menschen damit anzustecken, ist das Prinzenpaar viel unterwegs. Altenzentrum, Rathausstürmung, Befreiung der Kindergärten und Schulen, Prunksitzungen, Nachtumzug oder der närrische Staatsempfang des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart – das sind nur ein paar Beispiele. „Schätzungsweise haben wir zwischen 20 und 30 Termine“, sagt Anne-Kathrin Ludwig. Laut dem KGNZO-Präsidenten sei es früher noch etwas mehr gewesen, weil es damals noch Hausbälle gab: „Da durfte natürlich der Einmarsch des Prinzenpaars nicht fehlen.“

Heimkehr für Prunksitzungen

Für Andreas (26) und Anne-Kathrin Ludwig ist das Amt nicht nur eine Ehre, sondern ein Stück weit auch Verpflichtung. Beide sind in Ochsenhausen aufgewachsen, beide seit Kindesbeinen an treue Mitglieder der KGNZO – sie wissen, dass man nur einmal im Leben um dieses Amt gebeten wird. Sie freuen sich vor allem auf die großen Prunksitzungen, die in dieser Woche starten. „Ich habe seit 1998 keine Prunksitzung verpasst“, sagt Anne-Kathrin Ludwig. Für ihren Mann besticht die Veranstaltung durch „tolle Programmpunkte“, die viele Menschen zusammenbringt: „Vor über 350 Menschen auf der Bühne zu stehen – das hat man nicht alle Tage.“ Das Prinzenpaar ist Dreh- und Angelpunkt der Sitzungen, wie Stefan Müller erläutert.

Viele ehemalige Ochsenhauser, die inzwischen woanders lebten, kehrten für Prunksitzungen und Nachtumzug zurück: „Viele verbinden die Kuhhauser Fasnet mit Heimat und Brauchtum.“ Und dieses Brauchtum scheint auch bei den jungen Menschen gut anzukommen. Der Verein hat bislang keine Schwierigkeiten mit der Nachwuchssuche. „Durch die Befreiung der Kindergärten und der Grundschule am Gompigen Donnerstag kommen die Kinder schon recht früh in Berührung mit uns“, sagt Alexandra Müller. Der Verein sei stolz auf die Tradition der Kuhhauser Fasnet, die in über 100 Jahren gewachsen ist. „Es ist schön, das Brauchtum weiterzutragen“, sagt Andreas Ludwig. Seine Frau ergänzt: „Geschichte mitzuschreiben, ist einfach toll.“

Die großen Prunksitzungen finden am 3., 8. und 10. Februar jeweils um 19.11 Uhr in der Narrhalla „Kapf“ statt. Karten im Vorverkauf gibt es bei Spielwaren Ziesel in Ochsenhausen und an der Abendkasse.