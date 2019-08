Preisträger geben Gala-Konzert

Die Preisträger der Wettbewerbe der International Summer Academy of Music (ISAM) geben am Donnerstag, 8. August, ein Konzert. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in Klosterkirche St. Georg und wird danach im Bibliothekssaal Ochsenhausen fortgesetzt. Das teilt die Landesakademie mit. Beim Gala-Konzert spielen die ersten Preisträger von drei Wettbewerben: einem für Organisten, einem für Pianisten und einem für Komponisten. Der Joseph-Gabler-Orgelwettbewerb macht den Anfang. Die Orgel-Preisträger konzertieren zu Beginn auf der Gablerorgel in der Klosterkirche St. Georg. Danach wird das Konzert im Bibliothekssaal mit den Preisträgern des internationalen Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerbs und des internationalen Joseph-Dorfman-Kompositionswettbewerbs fortgesetzt. Der Eintritt ist frei.

Unter der Telefonnummer 07352/911025 können Plätze reserviert werden, jedoch nur für den Bibliothekssaal, nicht für die Kirche.