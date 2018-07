Preisträger gastiert an der Kleinen Bühne in Schwendi

Freunde klassischer Musik dürfen sich auf ein besonderes Konzert freuen: Wie schon im vergangenen Jahr findet das Preisträgerkonzert des Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerbs in Schwendi auf der Kleinen Bühne statt. Das ehemalige, von Siegfried Weishaupts Vater gebaute Kino wird so am Donnerstag, 26. Juli, um 19.30 Uhr zum musikalischen Mittelpunkt.

Der musikalisch hochbegabte Preisträger Giovanni Bertolazzi wurde in seiner Heimat Italien früh gefördert. Nach Abschluss seines Studiums erzielte er Preise in mehr als zwanzig nationalen und internationalen Wettbewerben. Er spielt inzwischen auf wichtigen Bühnen in Italien und im Ausland.

Im vergangenen Jahr erhielt er beim Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerb den ersten Platz. Bei dem Konzert von Giovanni Bertolazzi in Schwendi kommen zu Gehör: Beethovens Sonate für Klavier Nr. 6 F-Dur, op. 10,2; Schumanns Faschingsschwank aus Wien op. 26; Skrjabins Sonate für Klavier Nr. 5 Fis-Dur, op. 53 und Rachmaninows Sonate für Klavier Nr. 2 b-Moll, op. 36.

Der Eintritt ist frei, Plätze müssen unter Telefon 07352/91 10 25 oder online unter www.landesakademie-ochsenhausen.de reserviert werden. Ein weiterer Klavierabend mit dem Preisträger findet am Samstag, 28. Juli, um 20 Uhr im Bibliothekssaal in Bad Schussenried statt. Auch hier ist der Eintritt frei; es herrscht freie Platzwahl.