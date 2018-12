Prüfungsvorbereitung zum Abschluss

Das Bildungswerk Ochsenhausen beendet das diesjährige Semester mit Prüfungsvorbereitungskursen in Mathematik während der Weihnachtsferien.

Für kurzfristig entschlossene Schüler der Gymnasien und Realschule sind laut Ankündigung noch wenige Plätze frei. Das neue Programm erscheint dann am Mittwoch, 9. Januar, erscheint. Ab 24 Uhr sind Anmeldungen über die Internetseite in Echtzeitbuchung möglich, E-Mail-Anmeldungen oder Anmeldungen per Post können erst zu Bürozeiten bearbeitet werden.

Anmeldung und Information zu den Prüfungsvorbereitungskursen unter Telefon 07352/202 893, per E-Mail an bildungswerk@t-online.de oder unter www.bildungswerk-ochsenhausen.de.