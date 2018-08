Poststraße ab Mitte nächster Woche wieder offen

Die Bauarbeiten in der Poststraße in Ochsenhausen sind bis Mitte kommender Woche abgeschlossen. Am Mittwoch soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dies erklärte Alfons Gräser vom ausführenden Bauunternehmen am Freitag. Die Straße mitsamt der Adlerbrücke ist wegen der Belagssanierung seit dem 6. August gesperrt.

Die erste Lage des neuen Belags, die sogenannte Asphaltbinderschicht, wurde am Freitag eingebaut, berichtete Alfons Gräser. Am Montag folge der Feinbelag. Im Laufe des Mittwochs werde die Straße von der Kreisel-Baustelle bis zum Gasthaus Adler wieder für den Verkehr freigegeben. Alfons Gräser weist darauf hin, dass auch die Adlerbrücke solange gesperrt ist. An diese Sperrung hatten sich in den vergangenen zwei Wochen nicht alle Verkehrsteilnehmer gehalten.

Ansonsten sei auf der Baustelle alles planmäßig verlaufen. „Auch mit den Anliegern hat es prima geklappt“, lobt Gräser, der zudem betont, dass auch in den kommenden Monaten, solange die Kreisel-Baustelle noch andauert, alle Geschäfte in Ochsenhausen erreichbar sind. Und jene in der Poststraße können ab Mittwoch auch wieder mit dem Auto angefahren werden.