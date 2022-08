Postkarten thematisieren die Arbeit im Hospiz

Schüler und Schülerinnen der Karl-Arnold-Schule haben gemeinsam mit der Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal ein Postkartenprojekt ins Leben gerufen. Dieses soll mehr Aufmerksamkeit auf die Arbeit im Hospiz lenken, heißt es in einem Schreiben der Schule.

Die ambulante Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal begleitet seit 30 Jahren schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige. Die Ehrenamtlichen kommen nach Hause oder in die Pflegeheime und bringen Zeit und die Bereitschaft mit, sich auf andere Menschen einzulassen und sie auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens zu begleiten. In einem Projekt mit Schülerinnern und Schülern der 12. Klassen der Karl-Arnold-Schule, Technisches Gymnasium, Profil Gestaltung und Medientechnik, haben die Hospizbegleiterinnen der Gruppe Ochsenhausen-Illertal auf Interviewfragen der jungen Menschen geantwortet und ihnen von ihren Erfahrungen in ihrem Ehrenamt erzählt. Diese Gespräche bildeten die Grundlage für die Entwicklung einer Reihe von Postkartenserien. Eine dieser Postkartenserien soll im Herbst in der Region Ochsenhausen und im Illertal auf die Arbeit der Hospizgruppe aufmerksam machen und es so ermöglichen, dass Betroffene und ihre Familien von dem Begleitungsangebot erfahren.