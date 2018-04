Posten soll rund um die Uhr besetzt bleiben

Neben dem neuen Leiter für das Polizeirevier Biberach hat Präsident Christian Nill bei einer Feierstunde am Mittwoch auch Alfred Neuschl als neuen Postenleiter für Ochsenhausen ins Amt eingesetzt. Der 57-Jährige folgt auf Franz Lemli, der seit Anfang April das Riedlinger Revier leitet. Neuschl sprach sich in seiner Rede klar dafür aus, dass die Dienststelle weiterhin 24 Stunden am Tag besetzt ist.

Alfred Neuschl startete seine Laufbahn bei der baden-württembergischen Polizei im Jahr 1977. Nach seinen ersten Dienstjahren in Neuhausen (Landkreis Esslingen), Ulm und Biberach wechselte er 1997 zum Polizeiposten Ochsenhausen. Das Studium an der Fachhochschule für Polizei schloss er 2006 ab. Als Polizeikommissar verbrachte er mehrere Jahre bei der Verkehrspolizei in Biberach, bevor er 2014 erneut nach Ochsenhausen zurückkehrte. Seit April hat der 57-Jährige die Leitung des Polizeipostens inne, dem 35 000 Menschen anvertraut sind.

Umfangreiche Ortskenntnis

„Der Polizeiposten in Ochsenhausen ist der größte im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm“, erläuterte Nill. Zudem sei dieser rund um die Uhr besetzt, was die Mitarbeiter sehr fordere. Auch an Arbeit mangelt es den Beamten nicht. Wie der Präsident schilderte, gelte der Zuständigkeitsbereich des Posten als Kriminalitätsbrennpunkt: „Das liegt daran, dass die Beamten mit der Raststätte Illertal eine Tankstelle an der Autobahn in ihrem Bereich haben.“ Jeder Tankbetrüger zähle in die Statistik hinein, weshalb diese mit etwas Vorsicht zu genießen sei. Eine Evaluierung haben ergeben, dass die Dienstelle einer der belasteten, aber auch einer der erfolgreichsten sei. Für Neuschl ist all das nicht neu, war er bisher doch stellvertretender Leiter. Mit Unterbrechungen ist er seit elf Jahren in der Rottumstadt tätig.

Der Polizeipräsident attestierte ihm daher eine „umfangreiche Orts- und Menschenkenntnis“. Für seine neue Tätigkeit seien das zwei entscheidende Eigenschaften. „Die Posten sind jene Abteilungen der Polizei, die den Bürgern am nähesten stehen. Die Uniform wird mit dem Menschen personifiziert“, brach Nill eine Lanze für die Polizeiposten.

An Lemli gewandt sagte Nill: „Ich danke Ihnen für ihre Bereitschaft, uns als Universalwaffe zu dienen.“ Das habe er mit seinem Wechsel nach Riedlingen einmal mehr unter Beweis gestellt. Lemli leitete zehn Jahre den Posten in Ochsenhausen, jetzt übernimmt er die Leitung des Riedlinger Reviers. Seine offizielle Amtseinsetzung findet in der nächsten Woche statt. „Ich habe Sie immer als neugierigen, interessierten und motivierten Mitarbeiter erlebt.“ Lemli habe den 24-Stunden-Schichtdienst in Ochsenhausen trotz „extrem knapper Personaldecke“ aufrecht erhalten. Biberachs erster Bürgermeister Roland Wersch wollte sich diese Spitze nicht verkneifen: „Es ist das erste Mal, dass ein SPD-Mitglied im Kreis etwas für Riedlingen tut.“ Lemli sitzt für die SPD im Kreistag, Wersch für die CDU.

Kreisel-Bau beschäftigt

Im Auftrag der Ochsenhauser Verwaltung überbrachte Ulrike Bosch vom Amt für öffentliche Ordnung Glückwünsche an Neuschl: „Wir hatten bisher leider wenig Kontakt, das ändert sich ja aber jetzt.“ Ochsenhausen habe zwar kein Schützenfest, dafür aber einen Nachtumzug. Hierbei spiele die Sicherheit ebenfalls eine entscheidende Rolle. „Und die Verkehrssituation in Ochsenhausen ist momentan eine sehr spezielle“, spielte sie auf den Umleitungsverkehr während des Kreisel-Baus an. Gemeinsam mit der Polizei arbeite man fast täglich an der Beschilderung. Glückwünsche gab es an diesem Tag auch vom Personalrat bei der Polizei, Peter Vietz, und dem Polizeidirektor Joef Feser.

Der neue Posten-Chef will weiter dafür sorgen, dass die Menschen in der Region sicher leben können. Dazu gehöre für ihn auch der 24-Stunden-Dienst, der aufgrund des knappen Personals aber nicht einfach zu stemmen sei: „Ich möchte diesen aber weiter gewährleisten. Jeder in der Region um Ochsenhausen hat einen Anspruch auf schnelle Hilfe. Wir müssen in einem angemessenen Zeitraum vor Ort sein.“