Pomm Fritz-Adventskalender nähert sich dem Höhepunkt

Der schwäbische Adventskalender der anderen Art scheint gut anzukommen: Trotz coronabedingter Live-Pause werden die Fans täglich mit einem weihnachtlichen Clip der besonderen Art unterhalten.

„Wenn wir schon nicht spielen können, dann machen wir uns wenigstens über die sozialen Medien bemerkbar“, sagen die Musiker der Schwaben-Band Pomm Fritz. In der Tat dürfte der mediale Adventskalender mit schwäbischen Schmankerln wohl bei einer breiten Masse immer abends gegen 19 Uhr ein Lächeln in die coronageplagten Gesichter gezaubert haben. „Der Zuspruch ist phänomenal, die Leute wollen mehr“, so die einhellige Meinung im Advents-Aufnahmestudio. Zu merken sei dies an den Bestellungen im Onlineshop und auch an den Auftrittsanfragen für das anstehende Konzertjahr 2022. Man merkt den Musikern in ihren Weihnachtspullis die Aufbruchsstimmung an, nach vier Drehtagen bei Wind und Wetter sowie in der eingerichteten Weihnachtsstube sind Sie sichtlich darüber erleichtert, ihre „pommfritzliche“ Weihnacht fertig produziert zu haben.

Dennoch: Der tägliche Adventskalender soll trotz seiner ansonsten eher parodistischen Beiträge den Höhepunkt am Heiligabend mit einem besinnlichen Beitrag finden. Die Verlosungsaktion für den Pomm Fritz-Heimbesuch zum Christbaumloben sei noch nicht abgeschlossen, die Musiker hoffen auf eine derartige Möglichkeit unter Coronabedingungen: „Wir lassen uns nicht unterkriegen, zur Not wird im Freien gelobt“.