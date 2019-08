Die Polizei hat am Mittwoch einen 21-Jährigen in Ochsenhausen kontrolliert. Er war um 15 Uhr in der Poststraße unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, gab der Fahrer bei der Kontrolle zu, Rauschgift konsumiert zu haben. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.