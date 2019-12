Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Die Polizei hat am Donnerstag in Ochsenhausen einen Autofahrer gestoppt, der alkoholisiert gefahren ist. Wie die Polizei berichtet, hielt sie kurz vor Mitternacht den Fahrer an, der in der Poststraße in Richtung Schloßstraße fuhr. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem 40-Jährigen. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Autofahrer sieht nun einer Anzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr entgegen. Die Polizei weist darauf hin, Alkohol einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern hat. Sie empfiehlt deshalb, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.