Polizei stellt betrunkenen Fahrer zuhause

Einen betrunkenen Streithahn hat die Ochsenhauser Polizei vor seiner Haustür überführt.

Gegen 3.45 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Einsatzzentrale der Polizei Kempten über einen Streit unter alkoholisierten Personen an einer Tankstelle in Memmingen informiert. Wie die Pressestelle der Ulmer Polizei mitteilt, fuhr ein beteiligter 27-Jähriger dann von der Tankstelle davon. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen eingeprägt und der Polizei übermittelt. Die Einsatzzentrale Kempten gab diese Information weiter und eine Streife des Polizeipostens Ochsenhausen fuhr die Anschrift des Halters an. Die Streife traf dort zeitgleich mit dem Mann ein und unterzog ihn einer Kontrolle. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit festgestellt. Die Streife ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie ein Fahrverbot.