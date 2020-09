Polizei erwischt betrunkene Fahrer

In Ochsenhausen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch berauschte Verkehrsteilnehmer aufgefallen. So war ein 21-Jähriger in der Dr.-Hans-Liebherr-Straße gegen einen Zaun gefahren. Laut Polizei waren Zeugen gegen 2.15 Uhr von eine Unfallgeräusch aufgewacht. Sie sahen ihren beschädigten Zaun und Kühlwasser auf der Straße. Sie folgten dessen Spur und trafen auf den mutmaßlichen Fahrer. Der Mann hatte vermutlich Drogen konsumiert, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizei aus Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) ermittelt. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 5000 Euro, am Zaun etwa 1000 Euro.

In Mittelbuch stoppte die Polizei gegen 22 Uhr einen 28-jährigen Autofahrer, der betrunken war. Gegen 23 Uhr war die Fahrt in Ochsenhausen für einen 34-Jährigen zu Ende. Auch er hatte zu viel getrunken.