Polizei deckt bei Kontrolle in Ochsenhausen zehn Verstöße auf

Die Polizei hat am Donnerstag bei einer Kontrolle in Ochsenhausen zehn Verstöße aufgedeckt.

Laut Polizeibericht wurde gegen Mittag in der Memminger Straße kontrolliert. Dabei stoppte sie sechs Fahrer, die mit dem Handy in der Hand am Steuer waren. Vier weitere waren nicht angeschnallt.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein Handy am Steuer die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen stark beeinträchtigt. In nur eine Sekunde lege ein Fahrzeug bei 50 km/h bereits etwa 14 Meter zurück.