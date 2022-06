Politiker berichtet anschaulich von seinem Alltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich des Europatags gab es am Gymnasium Ochsenhausen einen Politikunterricht der besonderen Art: Schulleiterin Elke Ray und Gemeinschaftskundelehrer Thomas Abt begrüßten den Bundestagsabgeordneten Josef Rief zu einem informativen Gespräch mit Zehntklässlern.

Dass es sich für Josef Rief um ein Heimspiel handelte, konnte man gleich bei der Begrüßung merken: „Hier in Ochsenhausen bin ich in meiner Heimat“, freute sich der CDU-Abgeordnete, dessen Tochter gerade ihr Abitur am GO macht. Er erkundigte sich bei seinen Zuhörern nach deren Hobbys. „In Berlin kommt es selten vor, dass Jugendliche so stark in Vereinen engagiert sind“, betonte Rief.

Obwohl der Anlass des Besuchs ein Vortrag zum Thema „Europa“ war, ging der Referent recht schnell auf die Interessen der Schüler ein. Der eloquente Oberschwabe fand gleich den richtigen Ton im Gespräch mit den Zehntklässlern. In einem flotten Frage-Antwort-Spiel erhielten die Schülerinnen und Schüler zahlreiche Einblicke in verschiedene Bereiche der Tagespolitik. So erläuterte Rief den Arbeitsalltag eines Bundestagsabgeordneten oder erklärte seine Haltung zum Krieg in der Ukraine. Auf die Frage, ob er hinter den Waffenlieferungen an das bedrohte Land stehe, konnte der CDU-Mann das mit einem klaren Ja beantworten. „Wir müssen unsere Werte verteidigen. Wenn Putin nicht in der Ukraine gestoppt wird, bedroht er als Nächstes die baltischen Staaten- und das bedeutet für uns den Bündnisfall“, so Rief. „Ich möchte, dass Sie weiterhin unbekümmert Fußball spielen und nicht in naher Zukunft mit der Waffe in der Hand unser Land verteidigen müssen“, erklärte der Abgeordnete.

Eher kontrovers ging es bei umweltpolitischen Themen zu. Auf die Frage nach Riefs Haltung zum allgemeinen Tempolimit auf Autobahnen wurde klar, dass die Jugendlichen nicht alle vom Argument des Politikers, man solle auf die Vernunft der Autofahrer bauen, anstatt alles zu reglementieren, überzeugt waren. Kritische Nachfragen gab es auch im Bereich Öffentlicher Nahverkehr. Hier betonte Rief, dass die Zuschüsse für eine Kostendämpfung vom Steuerzahler bezahlt würden. „Wir auf dem Land sind aber auch in Zukunft auf das Auto angewiesen. Profitieren werden eher die Menschen in den Städten und Ballungszentren“, argumentierte der CDU-Politiker.

Als pädagogisches Fazit ermahnte Rief die Schüler bei allzu großen Versprechungen wachsam zu sein.