Pokalsieger zu Gast in Ochsenhausen

Es geht nun Schlag auf Schlag für die in der Tischtennis-Bundesliga fünf Wochen pausierenden TTF Liebherr Ochsenhausen. Zuletzt mussten sie aussetzen, da drei Spieler in der „China Bubble“ vertreten waren – so viele Akteure stellte kein anderer Bundesligist bei den Topturnieren im Reich der Mitte, bei denen nur die Weltelite startberechtigt war. Nun sind alle bis auf Hugo Calderano wohlbehalten zurückgekehrt.

Mit Blick auf Calderano hatten die TTF in der Ankündigung für das Spiel gegen Bad Königshofen am Freitagabend irrtümlicherweise berichtet, dass der Brasilianer nach der knappen Niederlage beim aktuell laufenden WTT-Turnier in Macao gegen Xu Xin ausgeschieden sei. Doch Calderano blieb als Nummer vier der Setzliste weiter im Turnier und steht den TTF dieses Wochenende nicht zur Verfügung. Die TTF führen diese anfänglichen Unklarheiten laut Pressemitteilung auf den „etwas undurchsichtigen, vollkommen neuartigen Spielmodus“ zurück. Die übrigen vier TTF-Spieler sind aber vor Ort. TTF-Präsident Kristijan Pejinovic erklärt, dass Calderano ohnehin nicht eingeplant gewesen sei. „Ich bin dennoch optimistisch und glaube an unsere Siegchance.“

Das Match am Sonntag, 15 Uhr, gegen den amtierenden Pokalsieger ASV Grünwettersbach könnte sogar nochmal einen Tick schwerer werden als die Partie gegen Bad Königshofen. Mit 8:2 Punkten war der diesjährige Endspielgegner der TTF im Pokalfinale beinahe optimal in die Saison gestartet, hatte zuletzt aber zwei Niederlagen kassiert und ist aktuell mit 8:6 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz zu finden. Das Team aus dem Karlsruher Vorort ist auf jeden Fall ein Rivale der TTF im Kampf um die Play-offs.

Spitzenspieler Wang Xi ist seit Saisonbeginn einmal mehr in vorzüglicher Form und verbuchte bisher eine 8:2-Bilanz. Der deutsche Nationalspieler Qiu Dang ist immer schwer auszurechnen. Der Sieger der im Sommer erstmals ausgetragenen Düsseldorfer Masters-Turnierserie ist aktuell in der Bundesliga mit fünf Siegen und drei Niederlagen notiert. In der Weltrangliste steht der 23-Jährige auf Platz 52.

Auf den hinteren Positionen fällt das Niveau der Grünwettersbacher etwas ab. Allerdings stand der an Position drei gemeldete 21-jährige Südkoreaner Minha Hwang bisher noch gar nicht zur Verfügung. Bisher kam oft der 23-jährige Slowene Demi Kozul (Weltranglistenplatz 112, Bilanz 1:4) zum Einsatz. Der Däne Tobias Rasmussen (WRL Platz 207) hat zwar noch kein Einzel gewonnen (0:4), hat aber besonders als Doppelspezialist einen Namen und ist an der Seite von Dang Qiu nur ganz schwer zu schlagen.

„Wir spielen auch das zweite Spiel an diesem Wochenende zu Hause und wollen dies zu unserem Vorteil nutzen“, so Ochsenhausens Cheftrainer Fu Yong. „Mit Grünwettersbach erwartet und uns eine starke und ausgeglichene Mannschaft. Daher erwarte ich ein knappes Spiel.“ Kristijan Pejinovic erwartet Grünwettersbach als „unangenehmen Gegner, der immer wieder zurückkommt und wie kein anderer kämpft“.