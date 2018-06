Pokal-Knüller für TTF im Achtelfinale

Einen schweren Gegner haben die TTF Liebherr Ochsenhausen für das Achtelfinale im deutschen Tischtennis-Pokal erwischt. Die TTF haben dabei Heimrecht gegen den Bundesliga-Konkurrenten den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell. Das ergab die Auslosung in Fulda. Zum Bundesliga-Auftakt empfängt der deutsche Vizemeister aus Oberschwaben am 19. August den ASV Grünwettersbach.

Die Achtelfinal-Partie zwischen den TTF und Fulda-Maberzell ist gleichzeitig eine Neuauflage des Play-off-Halbfinals um die deutsche Meisterschaft in der vergangenen Saison. „Wir sind daran gewöhnt, starke Gegner im Pokal-Achtelfinale zugelost zu bekommen“, kommentierte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic das Los. „Wenn wir im Pokal etwas erreichen wollen, müssen wir ohnehin jeden Gegner schlagen können, der unseren Weg kreuzt. Wir wollen wieder ins Pokalfinale und dort Akzente setzen.“ Die Partie ist noch nicht terminiert, die Achtelfinals müssen jedoch zwischen dem 28. August und dem 3. Oktober ausgetragen werden.

Bundesligastart gegen Badener

Vermutlich einen Tick gemütlicher vollzieht sich der Saisonauftakt der TTF in die Bundesliga-Saison 2018/19, in der elf Teams im Oberhaus vertreten sind, sodass jeweils eines pro Spieltag spielfrei ist. Ochsenhausen empfängt zum Start am 19. August den ASV Grünwettersbach – wobei die Badener mit ihren namhaften Zugängen, darunter Bojan Tokic, nicht zu unterschätzen sind. Am 31. August steht ein weiteres Heimspiel auf dem Programm – gegen den 1. FC Saarbrücken.

Zwei Monate später kommt es am achten Spieltag zur Neuauflage des diesjährigen Bundesliga-Finals, wenn es am 28. Oktober TTF Liebherr Ochsenhausen gegen Borussia Düsseldorf heißt. Am 25. November beschließen Simon Gauzy und Kollegen die Hinrunde mit der Ligapartie bei Pokalgegner Fulda-Maberzell. Eine Woche später fällt bereits der Startschuss zur Rückrunde. Nach insgesamt 110 Spielen findet die Hauptrunde mit dem 22. Spieltag am 17. März 2019 ihren Abschluss, an den sich die Play-off-Halbfinals anschließen. Über den neuen deutschen Mannschaftsmeister entscheidet das Bundesliga-Finale 2019, das entweder am Wochenende 18./19. Mai oder 25./26. Mai in Frankfurt am Main stattfinden wird.