Pokal: Fulda-Maberzell reist nach Ochsenhausen

Das Team der TTF Liebherr Ochsenhausen will nach dem guten Saisonstart in der Tischtennis-Bundesliga nun auch im Pokalwettbewerb für Furore zu sorgen. Das Finale in Neu-Ulm ist das erklärte Ziel. Dazu muss am Sonntag, 4. Oktober, 15 Uhr, in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle mit Fulda-Maberzell eine hohe Achtelfinal-Hürde gemeistert werden. Das Bundesligaderby gegen Neu-Ulm, ursprünglich am Freitag angesetzt, muss wie berichtet verschoben werden.

Mit dem nigerianischen Weltklassespieler Quadri Aruna auf der Spitzenposition sowie dem Hongkong-Chinesen Lam Siu Hang ist Fulda weitaus stärker aufgestellt als in der Vorsaison. Defensiv-Ass Ruwen Filus ist auch weiterhin an Bord und die Nummer vier ist der junge Fan Bo Meng, der diese Saison den Expertenmeinungen zufolge den Durchbruch in der Bundesliga schaffen wird. Nach einem eher schwachen Saisonstart und einem 0:3 in Bad Königshofen präsentierten sich die ambitionierten Osthessen vergangenen Sonntag beim 3:2-Erfolg über Werder Bremen hellwach. Dem 19-jährigen Trainersohn Fan Bo Meng gelang mit dem klaren Sieg über Vizeweltmeister Mattias Falck der Coup des Tages.

Fast schon traditionell müssen sich die TTF mit einem starken Achtelfinalgegner auseinandersetzen. Vergangene Saison konnte in Neu-Ulm mit 3:2 gewonnen werden, im Jahr zuvor hieß der Gegner in heimischer Halle schon einmal Fulda-Maberzell. Calderano und Co. gelang ein überzeugender 3:0-Erfolg, allerdings war der Gegner damals nicht so stark besetzt wie aktuell.

„Fulda hat mit dem Sieg gegen Werder Bremen gezeigt, wie stark sie sind. Daher sind wir gewarnt und wissen, dass am Sonntag eine schwere Aufgabe auf uns wartet“, sagt TTF-Cheftrainer Fu Yong. „Wir selbst haben nach den zwei Siegen eine breite Brust und wollen nun auch im Pokal zeigen, wie gut wir sein können.“

„Wir haben es traditionell im Pokal-Achtelfinale mit schweren Gegnern zu tun“, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Fulda hat sich gut verstärkt. Mit Aruna hat man einen Weltklassespieler verpflichtet und Fan Bo Meng hat zuletzt gegen Falck gezeigt, dass er schwer im Kommen ist. Wir sind gewarnt und werden den Kampf vom ersten Ball an annehmen. Wir wollen ins Final Four und dazu muss eben zunächst Fulda geschlagen werden. Und das werden wir hoch konzentriert versuchen.“

Es sind noch Eintrittskarten in begrenzter Anzahl erhältlich. Die TTF empfehlen, sich die Tickets im Vorverkauf zu sichern.