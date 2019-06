Pokal-Achtelfinale: TTF zum Derby nach Neu-Ulm

Die Achtelfinal-Begegnungen im Tischtennis-Pokalwettbewerb 2019/20 sind in Fulda ausgelost worden. Titelverteidiger TTF Liebherr Ochsenhausen bekommt es im Derby mit dem neu gegründeten TTC Neu-Ulm zu tun. Dieser zieht zur neuen Saison mit einer Wildcard in die Bundesliga ein und wird die TTF nun im Pokal am Sonntag, 22. September, 15 Uhr, empfangen.

Das erste Derby gegen den von Florian Ebner aus der Taufe gehobenen Verein, der mit zwei Super-League-Chinesen, einem Koreaner sowie dem Ex-Ochsenhauser Tiago Apolonia, dem Brasilianer Gustavo Tsuboi sowie drei Europäern gut aufgestellt ist, steht somit gleich zu Beginn der Saison auf dem Programm. Fest stehen bisher nur der Spieltermin sowie die Uhrzeit – kommende Saison werden als Novum sämtliche Achtelfinalpartien zur selben Zeit ausgetragen. Die Spielstätte ist noch offen. Gut möglich, dass sich Ebner, der die Partien gegen die TTF und Düsseldorf in besonderem Rahmen vermarkten will, diesbezüglich noch etwas einfallen lässt.

Auch wenn beide Klubs naturgemäß noch nie gegeneinander gespielt haben und auch bis zum Pokaltermin noch nicht aufeinandergetroffen sein werden – in der Liga werden sie erst einige Wochen später die Klingen kreuzen – ist das erste Derby etwas Besonderes. Dass Neu-Ulm als Liganeuling immerhin auf Platz vier der Setzliste stand zeigt, dass die Truppe Qualität besitzt. Die TTF waren an Setzposition zwei hinter dem 1. FC Saarbrücken notiert.

TTF-Projektmanager Manuel Pfender war bei der Pokalauslosung vor Ort. Er bezeichnet den Pokalgegner als schweres Los. „Neu-Ulm ist ein starker Gegner und es verspricht, ein für die Tischtennisfans aus der Region attraktives Derby zu werden.“ Die TTF müssten von Anfang an Vollgas geben. „Wir werden jedenfalls gut vorbereitet sein und mit Selbstvertrauen anreisen, schließlich sind wir Meister und Pokalsieger und haben eine starke, gut eingespielte Mannschaft.“

Kein Freilos für die TTF

Dass die TTF als Pokalsieger kein Freilos in der ersten Runde haben wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, ist dem Umstand geschuldet, dass erstmals zwölf Bundesligisten am Start sind, was zusammen mit den vier Siegern der Vorrunden-Gruppen exakt 16 Teams ergibt, die das komplette Tableau für ein Achtelfinale ergeben.