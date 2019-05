Anlässlich der Ausstellung „Fremde Heimat“ im Kuhstall des Café Schäfers in Ochsenhausen gibt es am Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, Poetry – junge Poeten slammen über die Fremde, die Heimat – nicht nur auf Deutsch. Am Samstag, 25. Mai, gibt es um 17 Uhr ein Liederkonzert mit Gitarre und Gesang mit Kihang Lee und Jungyoun Kim von der Jugendmusikschule.